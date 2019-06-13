Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.
Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı
13.06.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : hrant dink,dava,dosya,sanık,
630817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630817.aspx
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