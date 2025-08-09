Bu kadarı da fazla! Caminin yer ismini Victor Osimhen olarak değiştirdiler

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan Bulut Camii'ne Google haritalarda yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazılması tepkilere neden oldu.

Cami cemaatinin tepkisini çeken durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi isteniyor. Cami cemaatinden bir vatandaş konuyla ilgili "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

"NE ALAKA ANLAYAMADIK"

Bir başka vatandaş ise "İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" diye konuştu.

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi: