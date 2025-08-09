Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu kadarı da fazla! Caminin yer ismini Victor Osimhen olarak değiştirdiler

Konya'da bulunan Bulut Camii'ne Google haritalarda yer ismi olarak Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in isminin verilmesi tepkilere neden oldu. Cemaat bu durumun düzeltilmesini istiyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan Bulut Camii'ne Google haritalarda yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazılması tepkilere neden oldu.

Cami cemaatinin tepkisini çeken durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi isteniyor. Cami cemaatinden bir vatandaş konuyla ilgili "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Bu kadarı da fazla! Caminin yer ismini Victor Osimhen olarak değiştirdiler - 1. Resim

"NE ALAKA ANLAYAMADIK"

Bir başka vatandaş ise "İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" diye konuştu.

Bu kadarı da fazla! Caminin yer ismini Victor Osimhen olarak değiştirdiler - 2. Resim

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"ÇOK AYIP BİR ŞEY"

"Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişiklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz"

 

