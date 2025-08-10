Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Bir süredir tedavi gören eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Şıvgın'ın cenaze programı henüz netleşmedi.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.
