Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Bir süredir tedavi gören eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Şıvgın'ın cenaze programı henüz netleşmedi.

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

