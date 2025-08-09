Polisten nefes kesen operasyon! Porsuk Çayı’na atlamaya çalışan kadın kurtarıldı

Saat 13.10 sıralarında Adalar Bulvarı üzerinde edinilen bilgilere göre; 45 yaşındaki H.A. isimli bir kadın şahıs, Porsuk Çayı’nın kenarına indi.

Daha önceden aynı bölgede suya atladığı bilinen kadını tanıyan çevre esnafı ve durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Servis’e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun kenarında, "Gelmeyin, atarım kendimi" diye bağıran kadını ikna etmeye çalıştı.

TURİST TAKLİDİ YAPAN EKİPLERDEN NEFES KESEN OPERASYON

Suyun kenarında duran H.A.’nın konuşarak ikna edilememesi nedeniyle ekiplerin aklına başka bir fikir geldi. Ekiplerin bir bölümü konuşarak kadının suya atlamasına engel olurken, sivil polisler ise iskeleye giderek turist gibi gondola bindi.

Fırsat kollayan ekipler, kadının telefon ile görüntülü konuştuğu ve dikkatinin dağıldığı anda harekete geçti. Önce gondol üzerindeki sivil polisler, ardından bariyerlerin arkasındaki üniformalı polisler kadını tutarak suya atlamasına engel oldu. Nefes kesen operasyonu film gibi izleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı. O anlar cep telefonu kameraları ile anbean kayıt altına alındı.

KURTARILAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Porsuk Çayı’ndan uzaklaştırılan ve gözyaşları içerisinde kalan H.A., çevredeki bir kafeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Güçlükle sakinleştirilen kadını sağlık ekipleri teslim aldı. Ambulansta müdahale edilen kadının kontrol amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.