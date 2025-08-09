AK Partili vekil Erkan'dan "diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada kendisine yönelik "biyografisinden diplomasını sildiği" yönünde asılsız suçlamalarla oluşturulmuş maksatlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

İlgili Haber Diploması iptal edilmişti! Bir gecede lise mezunu kalan profesörün görevine devam ettiği ortaya çıktı

EĞİTİM GEÇMİŞİNİ PAYLAŞTI

Eğitim geçmişine ilişkin bilgiler paylaşan Erkan, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığını aktardı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada herhangi bir geçerlilik sorunu olmadığını ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye’de verilmesi sonucu denklik sürecinin henüz bitmediğini kaydetti.

Yaklaşık iki yıl önce milletvekili biyografi sayfasındaki bu mezuniyet bilgisinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Erkan, "Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir’in yararına olan projelere verdiği destek nedeniyle bazı çevrelerce hedef alındığını savunan Erkan, şunları kaydetti: