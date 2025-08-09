Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Partili vekil Erkan'dan "diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap

AK Partili vekil Erkan'dan "diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, sosyal medyada hakkında yer alan "biyografisinden diplomasını sildiği" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu belirtti. Erkan açıklamasında, "Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi manipülasyon amacına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada kendisine yönelik "biyografisinden diplomasını sildiği" yönünde asılsız suçlamalarla oluşturulmuş maksatlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

EĞİTİM GEÇMİŞİNİ PAYLAŞTI

Eğitim geçmişine ilişkin bilgiler paylaşan Erkan, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığını aktardı.

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada herhangi bir geçerlilik sorunu olmadığını ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye’de verilmesi sonucu denklik sürecinin henüz bitmediğini kaydetti.

Yaklaşık iki yıl önce milletvekili biyografi sayfasındaki bu mezuniyet bilgisinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Erkan, "Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir’in yararına olan projelere verdiği destek nedeniyle bazı çevrelerce hedef alındığını savunan Erkan, şunları kaydetti:

"Siyaset; dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılmalıdır. Manipülatif saldırılar, siyasetteki yetersizliklerini gizlemek isteyenlerin başvurduğu etik dışı yöntemlerdir. Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi manipülasyon amacına yöneliktir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ilgili tüm makamların hassasiyet göstermesini rica ediyorum."

 

