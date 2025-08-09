İstanbul'un yanı başına da metro geliyor! 14 kilometrelik hat 2028'e kadar bitirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında tünel açma makinelerinden ikisi Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na getirildi.

YERİN 28 METRE ALTINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Genel Sekreter Hayri Baraçlı, makinelerin montaj çalışmasını incelemek üzere şantiyeyi ziyaret etti. Yerin 28 metre altındaki tünel başlangıç noktasına inen Büyükakın, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, makinelerin kurulumunun yapıldığını belirterek, kısa süre sonra İzmit Doğu İstasyonu'na doğru iki makinenin tünel açmaya başlayacağını kaydetti.

2028'E KADAR BİTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Başka bir çalışmanın da Derince yönünde başlayacağını belirten Büyükakın, "Önce zemine inilecek, sonra tünel açma makineleri kurulacak, oradan da batıya doğru ilerlenecek. 1. etap olarak değerlendirdiğimiz Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile otogar arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik hattın çalışması hızlı şekilde tamamlanıyor. 2028'e kadar bu etabın bitirilmesi hedefleniyor. Sonraki dönemde de diğerleri peyderpey yapılacak." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, şehir için tarihi adım olan projede gece gündüz çalışma yapıldığını vurgulayarak, proje dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"BU TEMPOYA YETİŞMEK ZOR"

Şehrin her yıl 40 bin ila 50 bin arasında göç aldığına dikkati çeken Büyükakın, şöyle devam etti:

"Kocaeli her 2 senede bir, Türkiye'nin en küçük illeri kadar büyüyor. Böyle bir tempoya yetişmek gerçekten zor. Ayrıca araç sayısındaki artışı da dikkate aldığımızda artık İzmit Körfezi kuzeyindeki yolların yukarıya aşağıya veya sağa sola genişlemesi gibi seçeneklerle şehir trafiğinin yönetilmesi imkansız hale geliyor. Bunun için de şehrin bütünsel yönetiminde yapılması gereken, raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payının artmasıdır. Toplu ulaşımda da toplu taşımanın payının artması, ana yaklaşım olmalıdır. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, hızlı şekilde devam ediyor. Orası artık finale yaklaşmış durumda. Bu hat ise ikinci en önemli hat. Son olarak üçüncü hat (güney hattı) kalıyor. Bizim bakışımıza göre başlanmış bir proje, biter."

Büyükakın, bundan sonra Başiskele ve Gölcük ilçelerini içine alacak güney raylı sistem hattının inşası için çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, hattın projelendirme ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili kamuoyunda eksik bilgiler bulunduğuna işaret eden Büyükakın, "Tramvay hattı deniliyor. Oysa orası tramvay hattı değil. Burası gibi hat, hafif metro çalışması. Yüzeyden gidecek hat değil. İstasyon ve vagon büyüklükleri de tramvaydan farklı. Üstelik, böylesine uzun mesafede yolcuların tramvayla taşınması mümkün değil. Orada hafif raylı sistemin inşa edilmesini şehrimizin geleceği adına vazgeçilmez, stratejik açıdan da önemli buluyoruz. Bunlar yerli yerine oturduğunda, şehrin ana taşıma aksı toparlanmış olacak. Toplu taşımanın toplam yolculuk içindeki payının yüzde 30'lara çıkarılması gerekiyor. Bunun için de raylı sistemin payı, bu hedefin yarısına yani yüzde 15'lere çıkmalı. Böylece şehrin trafiğinde rahatlama söz konusu olur." değerlendirmesinde bulundu.