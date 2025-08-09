Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Mısır ziyaretlerinin ardından düzenlenen basın toplantısında "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır." dedi. "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız" diyen Fidan, İsrail'e karşı sadece devletlerin değil, STK'ların da harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Mısır ziyaretlerinin ardından El-Alameyn'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde Gazze'nin gündemde olduğunu belirten Fidan, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye-Mısır ilişkileri çok ileri noktalara gitmiştir. Bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve sorunlara ilişkin beraber çözüm bulmada ilerleme kaydettik.

İlişkilerimizin kurumsal yapısını ilerletmek için çaba içerisindeyiz. Mısır ile ticaret hacmimiz 2024'te 9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bugünkü görüşmelerde Gazze de gündemdeydi. Mevkidaşımla atılabilecek adımları ele aldık. Mısır'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılaşıyoruz ancak tüm bu girişimlere karşı İsrail, ateşkes görüşmelerini sabote etmektedir.

"İSRAİL'İN İŞGAL NİYETİNİ REDDEDİYORUZ"

Son dönemde Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısındaki artış uluslararası toplum nezdinde oluşturduğumuz farkındalığın bir sonucudur. Gazzelilerin hakkını savunmak için çalışmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in soykırım politikalarına karşı toplantıya çağırmaya karar verdik. Filistin, Filistinlilerindir. Onları her türlü topraklarından çıkarma çabası başarısız olacaktır, yok hükmündedir. Türkiye ve Mısır olarak, Gazze'nin yanındayız. Filistinli kardeşlerimize yardım götürülmesi için Mısırlı kardeşlerimizle görüşmeye devam edeceğiz.

"DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli."

