Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

∂ Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınıza almayın unutmayın.

∂ Cep telefonuyla kabine girmeyin.

∂ Oy kullandıktan sonra oy kullandığınıza dair imza atmayın unutmayın. Sakın yanlış yere imza atmayın.

∂ Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edin.

∂ Mührü taşırmayın. Pusulaya yazı yazmayın.