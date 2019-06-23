∂ Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
∂ Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınıza almayın unutmayın.
∂ Cep telefonuyla kabine girmeyin.
∂ Oy kullandıktan sonra oy kullandığınıza dair imza atmayın unutmayın. Sakın yanlış yere imza atmayın.
∂ Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edin.
∂ Mührü taşırmayın. Pusulaya yazı yazmayın.