∂ Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
∂ Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınıza almayın unutmayın.
∂ Cep telefonuyla kabine girmeyin.
∂ Oy kullandıktan sonra oy kullandığınıza dair imza atmayın unutmayın. Sakın yanlış yere imza atmayın.
∂ Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edin.
∂ Mührü taşırmayın. Pusulaya yazı yazmayın.
Nasıl oy kullanacağız? Bunlara dikkat!
23.06.2019 - 04:59 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 milyonluk İstanbul, şaibe sebebiyle iptal edilen bir seçimin ardından 83 gün sonra yeniden sandığa gidiyor. Söz bu sefer seçmende. Peki nasıl oy kullanacağız? İşte tüm detaylar
∂ Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
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632528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632528.aspx
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