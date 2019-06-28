Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı. Aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu.