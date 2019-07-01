Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Geçen Cuma günü, gün ağarırken düğmeye basan ekipler, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Hakkari, Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polisleri tarafından ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ‘Gece’nin de katıldığı operasyonda, bazı adreslerdeki samanlık ve bahçeler de didik didik arandı. Yapılan aramalarda bir çalıntı araç, 6 kilo 500 gram eroin, 3 kilo 400 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 200 gram bonzai, 35 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçiren ekipler, 1’i kadın 53 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 53 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Uyuşturucu örgütüne darbe

Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başarılı çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu örgütüne büyük darbe vurdu. 7 aydır yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu uyuşturucu satıcılarını belirleyen ekipler, harekete geçti. Gaziantep merkezli 6 ildeki 32 adreste eş zamanlı operasyon yapan NARKO ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 53 şüpheli, sabah erken saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Gaziantep Adliyesinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheliler, hakime ifade verdi.

53 şüpheliden 40'ı tutuklandı

NARKO ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Tutuklanan 40 zanlı cezaevine gönderildi.