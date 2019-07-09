Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari’de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
09.07.2019 - 13:52 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit asker,şehit askerler,hakkari,
635911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635911.aspx
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