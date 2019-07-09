Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari’de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.