Dünya ekonomisinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak için İngiltere liderliğinde dev bir koalisyon kuruluyor. The Times gazetesinin haberine göre, İngiliz Kraliyet Donanması, İran mayınlarını temizlemek ve ticari gemileri korumak için bölgeye otonom robot gemiler ve insansız hava araçları göndermeye hazırlanıyor.

İran-ABD savaşıyla birlikte kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı için Londra, aralarında Kanada, Japonya ve İtalya'nın da bulunduğu 30 ülkelik bir "güvenlik koalisyonu" kuruyor.

İngiltere Hava Mareşali Richard Knighton başkanlığında yürütülen plan, savaşın şiddeti azalır azalmaz devreye girecek.

Hürmüz Boğazında Remus operasyonu! Trump korkaklar dedi, İngiltere devreye giriyor

MAYIN AVCISI ROBOTLAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Londra Hürmüz’deki mayınları temizlemek için torpido şeklindeki otonom "Remus" drone'ları kullanılacak. "Ana gemi" olarak kullanılacak dev çıkarma gemileri, bu robotları denize salarak mayınlı bölgeleri temizleyecek. Mayınlar temizlendikten sonra ise çok uluslu savaş gemileri, ticari gemilere eskortluk yapacak.

TRUMP’TAN NATO’YU HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz’e gemi göndermekte tereddüt eden NATO ülkelerine "Korkaklar!" diye seslenmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır! Petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ama boğazı açmaya yardım etmiyorlar" diyerek müttefik ülkeleri yerden yere vurmuştu.

İNGİLTERE VE FRANSA: "SAVAŞ BİTMEDEN GEMİ GÖNDERMEYİZ"

Trump’ın baskısına rağmen Paris ise temkinli. Devrim Muhafızları'nın açıklamalarına karşın, Macron yönetimi pahalı savaş gemilerini riske atmak istemiyor. Ancak İran’ın gücü kırıldığında veya bir ateşkes imzalandığında planlanan "iki aşamalı" operasyon derhal başlatılacak.

