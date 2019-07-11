Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzası ile yayınlanan genelgede 760 belediye başkanlıklarına özetle şu uyarılarda bulunuldu:

DAVA İLE İSİMLER ÇELİŞMESİN

Etkinliklere; konser verme ve şov amaçlı olarak davet edilenler arasında AK Parti’nin değerleriyle, misyonuyla ve davasıyla bağdaşmayan isimlere rastlanılıyor. Ortaya çıkan görüntü toplum tabanından da yoğun eleştiri alıyor. Belediyelerimizin bu tarz görüntülerden uzak durmalarını, israfa ve gösterişe meyletmemelerini misyonumuzu rencide edecek organizasyonlara asla girmemelerini özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Genelgede festivallere çağırılan sanatçılarla ilgili de titiz davranılması istendi.

ŞEHİTLERİ İNCİTMEYİN

Yayınlanan genelgede “15 Temmuz kanlı darbe girişiminin milletimizce bertaraf edildiği günü, hafızalarımızda canlı tutmak ve aziz şehitlerimizi rahmetle anmak adına yapılan programlarda da her türlü titizliğin gösterilmesi gerekiyor. 15 Temmuz’u anma programlarına davet edilen isimler dikkatlice seçilmeliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhunu incitecek organizasyonlardan uzak durmalıyız” ifadeleri yer aldı.