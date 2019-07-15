Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Canlarını ortaya koyarak darbe girişimini engelleyen kahramanların isimleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde sokaklara ve caddelere verildi. 15 Temmuz gecesi en büyük direniş Ankara’nın Kazan ilçesinde gösterilmişti. Kazan’da bulunan Akıncı Üssü önünde toplanan kalabalığa ateş açılması sonucu dokuz kişi şehit olurken 92 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Kazan ilçesinin adı ‘Kahramankazan’ olarak değiştirildi.

KIZILAY’A “MİLLÎ İRADE”

Yine Ankara’da, Kızılay Meydanı’na “15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı”, Genelkurmay Kavşağı’na ise “15 Temmuz Şehitler Meydanı” ismi verilirken ‘Esenboğa Yolu’ olarak bilinen, General İrfan Baştuğ’un adını taşıyan caddeye de “Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı” ismi verildi.

KÖPRÜ VE MEYDANLARA

İstanbul’da da olayların başladığı ve yüzlerce vatandaşın gazi ve şehit edildiği yerlere şehitlerin anısına isim olarak “15 Temmuz Şehitleri” ön adı geldi. Vatandaşların şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adı, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü” olurken; İstanbul’un en büyük şehirlerarası otogarının ismi “İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı” olarak değiştirildi.

CADDE VE PARKLARA

On yedi kişinin şehit olduğu, 50’ye yakın kişinin yaralandığı “Haşim İşcan Geçidi” üstünden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden “Gençtürk Caddesi” kesişimine kadar olan 250 metrelik yolun adı “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” olarak değişti. Kısıklı Meydanı’nın ismi ‘Millî İrade Meydan’ı olarak değiştirildi. Ayrıca dört parkın ismi de değiştirilerek Ünalan Parkı’na ‘Şehit Timur Aktemur’ ve Güzeltepe Mahallesi’ndeki Çamlıktepe Parkı’na ‘Şehit Halil Kantarcı’ ismi verildi. Acıbadem’de yapılacak parka ise, ‘Şehit Mete Sertbaş’ ve Kirazlıtepe’de yapımı devam eden parka ise ‘Şehit Cengiz Hasbal’ isimleri verildi.

53 DURAĞIN İSMİ DEĞİŞTİ

İstanbul’da en çok isim değişikliği yapan kurum ise, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) oldu. İETT, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına 53 durağın ismini değiştirdi. Bu duraklar İstanbul’da hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapıldı. O gece şehit olan Yenişafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın ismi de Topkapı durağına verildi. İsmi değiştirilen bazı duraklar ve yeni isimleri şöyle:

¥ Üsküdar NATO Caddesi - Şehit Kader Sivri

¥ Üsküdar Türkân Sedefoğlu İÖOKL - Şehide Ayşe Aykaç

¥ Üsküdar Sağlık Ocağı Şehit - Onur Ayanoğlu

¥ Sultanbeyli Sinan Camisi - Şehit Vahit Kaşçıoğlu

¥ Çekmeköy Cemre Sokak - Şehide Merve Öztürk

¥ Kartal Köroğlu Caddesi - Şehit Şükrü Bardakçı

¥ Pendik Öğrenci Yurdu - Şehit Burhan Öner

¥ K.Çekmece Altınşehir - Şehit Hakkı Aras

¥ Avcılar Ispartakule Konutları - Şehit Tahsin Gerekli

B.Çekmece Fatih Üniversitesi - Şehit Ömer Halisdemir