Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartların oluşturulmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “İstanbulumuzun en kıymetli kurumlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde, 13 çalışanını şehit vermiş bir kurumun başkanı olarak, ‘Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir ve olamaz’ diyorum. Herkes bilsin ki 15 Temmuz’un kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek.”

Bu arada İBB tarafından tarihi Şehzadebaşı Camisi’nde de 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.