İstanbul’da yaşayan iş adamı Serdar A, 21 Haziran 2013’te Küçükbakkalköy’de bulunan dairesini 270 bin TL’ye sattı. Ardından parasının bir kısmını altına çevirmek istedi. Güvenli olur düşüncesiyle yakındaki bir alışveriş merkezine gitti. Aracını AVM otoparkına park eden şahıs, paranın 140 bin lirasını yanına alıp geri kalanını bagaja bıraktı. Yaklaşık 20 dakika sonra geri döndüğünde aracının sol arka kapı camının kırık olduğunu ve bagajın açılarak paranın çalındığını gördü. Serdar A, olaydan AVM yönetimini ve güvenlik firmasını sorumlu tutarak İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesinde dava açtı. Şahıs, çalınan 130 bin TL ve kırılan otomobil camı için 100 TL olmak üzere 130 bin 100 TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödenmesini istedi. AVM yönetimi, Serdar A’nın bagajda bıraktığı yüksek değerdeki parayı kendilerine bildirmediğini ve olaydan sorumlu olmadıklarını söyledi. Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi yaptığı incelemede Serdar A’yı yüzde 25, AVM işletmesini, yönetimini ve güvenlik şirketini de yüzde 75 kusurlu buldu. Manevi tazminatı, şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme, 97 bin 500 TL ve kırılan cam için de 100 TL olmak üzere toplam 97 bin 600 TL maddi tazminatın faiziyle ödenmesine hükmetti. Mahkeme, gerekçeli kararında AVM’nin, ziyaretçilerinin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici, caydırıcı tedbirler alması gerektiğine dikkat çekti.



DAVACI AVUKATI:

Müşterinin can ve mal güvenliği AVM’ye emanet

Serdar A’nın avukatı Pelin Şenol Baruh, altı senelik hukuk mücadelesinden zaferle çıktıklarını belirterek “Bu karar sonrası AVM’ye gelen her müşterinin can ve mal güvenliği AVM’ye teslim edilmiştir. Artık AVM’ler daha fazla tedbir alacaktır. Plaka okuma sistemi, kameralara, ışıklandırmaya daha fazla dikkat edilmedir. Tüketicinin de bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.