Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü bu yıl da görkemli bir etkinlikle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kutlamalar, 23 Ağustos’ta Bitlis’in Ahlat ilçesinde başlayacak ve 26 Ağustos’ta Muş’un Malazgirt ilçesinde sona erecek.

YÜZ BİNİN ÜZERİNDE KATILIM

Geleneksel sporlar, geleneksel uygulamalar, kültür etkinlikleri ve dinî merasimler olmak üzere dört başlıkta gerçekleştirilecek kutlamalara, 100 bin kişinin üzerinde katılım bekleniyor.

SON DURUMA BAKACAK

Ahlat’taki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılması planlanıyor. Sembol ilçelerden olan ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti’ye bırakılan Ahlat’ta, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşası için çalışmalar başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yapımı son aşamaya gelen 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip köşkün son durumunu da incelemesi bekleniyor.