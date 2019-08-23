İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : ’’Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.’’ denildi. 