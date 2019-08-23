İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : ’’Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.’’ denildi.
Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
23.08.2019 - 14:42 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Tunceli’,
645740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645740.aspx
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