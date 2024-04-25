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Araçta cesedi bulundu! Bıraktığı notu okuyan yakınları kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.

Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"ARTIK MEZARIMA GELİRSİNİZ"

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı vasiyet vari notlar buldu.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelemenin arından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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