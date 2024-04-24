Derik Belediyesi şehit yakınlarını hayvan barınağına ve çöp temizleme yerine gönderdi

Son günlerde art arda DEM Partili belediyelerdeki skandallar gündemden düşmüyor. Son olarak Mardin Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarının, hayvan barınağına ve çöp temizleme yerlerine gönderildiği öğrenildi.

Mardin'de Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi.

Derik Belediyesinde Şehit Nuri Dinç ve Şehit İdan Dinç'in yeğenleri Bilal Dinç Köpek barınağına, Mehmet Sıdık Dinç ise çöp toplamaya verilirken aynı zamanda belediye de çalışan 15 Temmuz Şehidi Mahmut Eşit'in kardeşini de çöp kamyonu arkasına verildiği ortaya çıktı.

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de yine DEM Partili yöneticilerin elindeki bazı belediyelerde art arda skandal gelişmeler yaşanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmamış, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağı kaldırılmıştı. Ayrıca Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret edilmişti. Bu skandallara tepki yağarken olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

MHP lideri Bahçeli de yaşananlara tepki gösterip, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" demişti.

KAYYIM SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise kayyım sinyali vererek "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi cevap verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.