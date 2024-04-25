Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, dün İstanbul evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın evinde dinlendiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."

YARIN DEFNEDİLECEK

Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun." denildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Trabzon'da doğan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.