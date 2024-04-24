Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatı ve biyografisi

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın Beşiktaş'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Ardından Mehmet Ali Yılmaz kimdir, nereli, hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta doğdu. Türk siyasetçi ve iş insanı olan Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini tamamladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, 19. Dönem Trabzon Milletvekilliği yaptı.

20 Kasım 1991 - 25 Haziran 1993 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

Futboldaki havuz sistemini düzenleyen kişi olarak biliniyor.