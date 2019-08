Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazından sonra sokağa dökülen halk, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplandı. Göstericilerden bir kısmı da Avrupa’ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı. Göstericilerden Hasan Süleyman, “Ailem ile Babülhava’ya geldik. Erdoğan’ı seviyoruz. Türkiye’yi de seviyoruz. Yanımızda duran bir tek Erdoğan var. Rusya ve rejimin saldırılarının bir an önce durdurulmasını istiyorum. Ya da (Türkiye) bize kapıları açsın, Avrupa’ya göç etmek istiyoruz” dedi. Gidecek yerlerinin kalmadığını belirten Süleyman, “Arazilerde yerde kalıyoruz. Her gün bir akrabamızın yanına sığınıyoruz. Yemeğimiz, içeceğimiz kalmadı” ifadelerini kullandı. Bir diğer gösterici Ula Um Ömer de Şam’daki yerlerinden edildiklerini belirterek, “Bombardıman çocuk, yaşlı kimse tanımıyor. Bizim hedefimiz Türkiye’nin kapılarını açması. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Güvenlik ve istikrar istiyoruz. Üçüncü. defa göç ediyorum. Her gün onlarca çocuk ve kadın ölüyor saldırılarda. İnsanların durumu çok kötü” dedi. Hama’nın Kefrenbude ilçesinden 70 yaşındaki bir diğer gösterici Fatıma Masri de “Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Açlıktan öldük, sıcaktan öldük. İnsanlar yoruldu artık. Rusya, Esad rejiminden daha fazla saldırı düzenledi” diye konuştu.