Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistem, ateş destek unsurlarının ihtiyaç duyduğu yüksek doğrulukta yer ölçme faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve ihtiyaç duyulan birliklere ulaştırılmasını sağlıyor. Silah sistemlerinin ihtiyaç duyduğu atış doğruluğunu artırıcı meteoroloji bilgilerini üreten sistem, bu raporları ateş destek unsurlarına gönderiyor.

ADOP-2000, muharebe sahasına ait taktik resmin ve durum bilgilerinin sayısal harita üzerinde gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Sistem sahip olduğu yeteneklerle, komutanın niyetine ve kriterine, eldeki bütün ateş destek vasıtalarının durumuna (silah, mühimmat, hazırlık, atış¸ menzili ve benzeri), taktik duruma, muharebe sahasının şartlarına, dost ve düşman birliklerinin durumuna ve ateş destek koordinasyon tedbirlerine göre analiz edilen hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını imkân veriyor. Müttefik ülkelerin ateş destek sistemlerine entegre olarak çalışabilen ADOP-2000, obüs, havan ve çok namlulu roket sistemlerinin ateş idaresinin otomasyonunu sağlıyor.