Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hâle getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 2.625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.