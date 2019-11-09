İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hâle getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 2.625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.
‘Kıran-5’ başladı 179 tim katılıyor
09.11.2019 - 07:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel ve 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu başlatıldı.
Etiketler : kıran 5,pkk,operasyon,
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