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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı teröris etkisiz hale getirildi
14.11.2019 - 19:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Etiketler : MSB,TERÖRİST,ETKİSİZ,
662626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662626.aspx
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