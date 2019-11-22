Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonlar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çevre kentlerden Denizli’ye uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, şehirler arası otogarda gözaltına alındı. A.A. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında ise beline sarılı uyuşturucu madde nakli için özel hazırlanmış korse görünümlü kuşağın içerisinden 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şahsın 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 356 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 135 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi düzeneği elde geçirildi.



Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen Ş.K., A.T., A.A., M.A.A. isimli 4 şüpheli tutuklanırken, yakalandığı sırada polis ekiplerine sahte kimlik beyan eden A.T. isimli şüphelinin 5 ayrı suçtan da toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. B.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



