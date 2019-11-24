Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları ile gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi kumpası hakkında Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin konuşuyor. Muharrem İnce dün "İspatlasınlar kendimi Taksim Meydanında yakarım" demişti.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu yalan haber çıkınca hissettim. Bunda bir tezgah var dedim. Bu partide beni yıpratmak isteyen muhalifler var.

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.

24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

"CHP ÖNCE BU PİSLİĞİ TEMİZLEMELİDİR"

CHP Türkiye'de temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.

Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.

Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

"TEK BAŞIMA KALSAM MÜCADELE EDECEĞİM"

Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BENİ SAVUNMUYORSUNUZ?"

Bu söz ortaya atıldığında "Biliyorum. Doğrudur" demek yerine. Ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. İnce çocukluğundan beri CHP'de. Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz demesi gerekirken "Biliyorum" diyor. Partinin sözcüsü konuşmuyor. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz?

"BEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM AMA..."

Ben bu ülkede yıllarca milletvekilliği yapmışım. Genel Başkanıma söylerim. Twit atarım. Gerekeni yapar herkesle görüşürüm. Başkan Erdoğan'la da görüşürüm. Bahçeli ile de görüşürüm. Akşener'le de görüşürüm.

DEDİKODU AK PARTİ'DEN ÇIKMIYOR Kİ, CHP'DEN ÇIKIYOR

Sen CHP'ye kumpas mı var diyorsun? CHP Genel Merkezi'nden çıkıyor. Kim kumpas kuracak sana? Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor? CHP'den mi çıkıyor? Adam kaynağım CHP'li diyor.

MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ

Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Mutlaka hesaplaşacağız. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Şunu söyledim bir arkadaşa 80 yaşında yalan yazıyor gazeteci dedim. Kendim için ne mücadelesi edeceğim.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü yazmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu ekranlarda doğrulamış ve ismi bildiğini söylemişti.

Sonrasında Başkan Erdoğan "Böyle bir iddianın sahibi iseniz açıklayın. Açıklayamıyorsanız ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ortaya koyabiliyor mu?" şeklinde açıklama yapmış ve Kılıçdaroğlu sessiz kalmıştı.

Muharrem İnce de bunun kendisine yönelik bir ön kesme girişimi olduğunu söyleyerek CHP yönetimini açıklama yapmaya davet etmişti.