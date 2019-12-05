Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına bugün geçilecek. 5 Ocak 2020’den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Bu süreye kadar mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. Bütün paketlerde “ALO 171 Sigara Bırakma Hattı” mesajı olacak. Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı. “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı da “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya dair açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli “Uygulamanın ana amacı, caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik” dedi. Öte yandan Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacak.

ÜZERİNDEKİ MESAJLAR CAYDIRACAK

Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak. Resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

¥ “Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Hayat boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır.”

¥ “Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır.”

¥ “Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite sebep olmaktadır.”

¥ “Sigara en büyük inme sebebidir.”

¥ “Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur.”

¥ “Sigara içmek ayakta kangrene sebep olur.”

¥ “Sigara içenler genç yaşta ölebilir.”