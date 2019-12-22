İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:
07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.00'de Bursa-Büyükçekmece,
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
09.00’da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik
09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30'da Büyükçekmece-Bursa,
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)