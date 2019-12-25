Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’in yeni yıldaki ilk mesaisinin bu konu olacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünkü basın toplantısında bir gazetecinin, “Meclis Libya’ya yönelik bir yetki tezkeresi hazırlıyor. Bu çerçevede Mehmetçik, oradaki operasyonlara girecek mi yoksa Libya’daki askerlere eğitim için mi orada olacak?” şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

“Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis’te bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Tezkerenin içeriği hakkında şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz, bu Meclis’in yetkisinde. O ihtiyaçlara göre yapılan anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir tezkere. Tabii biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanıdığı Libya hükûmetinin ve Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun gerektirdiği adımları da atmaktan sarfınazar etmeyiz. Bu askerî eğitim şeklinde olabilir, bu başka alanlarda destek şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir.”