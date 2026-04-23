Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası olarak bilinen yargılamada, duruşma görüntülerinin izinsiz şekilde kaydedilip sosyal medyada paylaşılması ve bir sanıkla avukat arasında mektup alışverişi yapıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde gerçekleştirilen duruşmalar sırasında, yetkisiz kişilerce görüntü kaydı alındığının ve bu kayıtların sosyal medya üzerinden, adeta basın açıklaması formatında paylaşıldığının tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu paylaşımların, duruşma düzeni ve disiplinine aykırı olduğu gibi, yargılama konusuyla doğrudan ilgisi bulunmayan içerikler barındırdığı vurgulandı.

SANIK-AVUKAT ARASI MEKTUP ALIŞVERİŞİ

Açıklamada ayrıca, bir sanık ile avukatı arasında mektup alışverişi yapıldığına yönelik tespitlerin de yer aldığı ifade edildi. Bu durumun da yargılama sürecinin usul ve esaslarına aykırılık teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

Başsavcılık, duruşma salonlarında güvenlik ve düzenin korunmasına yönelik daha önce verilen talimatların yeniden hatırlatıldığını belirterek, benzer ihlallerin önüne geçilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak, ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır."

