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Fahrettin Altun'dan Somali'deki terör saldırısına kınama
28.12.2019 - 13:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır.
Etiketler : Fahrettin Altun,Somali saldırı,
671547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671547.aspx
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