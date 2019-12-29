Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak. Tedbirler kasamında İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.
Emniyet ve jandarma birimlerinden yılbaşı tedbirleri
29.12.2019 - 10:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.
Kaynak: AA
Etiketler : yılbaşı tedbirleri,Emniyet ve jandarma birimleri,
671729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671729.aspx
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