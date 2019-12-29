Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak. Tedbirler kasamında İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.