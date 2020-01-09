İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İkna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi” denildi.
İçişleri Bakanlığı 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı
09.01.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
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