Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendiren Adalet Bakanı Gül özetle şunları kaydetti:

(FETÖ ile mücadele) Herkesi bir torbaya doldurmak, bir çuvala doldurmak mücadeleyi sulandırır. Bu da en çok FETÖ’yü sevindirir. Biliyorsunuz bu kripto örgüt, mücadelenin sulanması için binlerce masum insanın yaftalanmasını göze aldı. Yargı mercilerince ortaya çıkarılan “Mor Beyin” listesi de örgütün terörle mücadeleyi sulandırma girişimini açıkça ortaya koyuyor. 2019’da 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636’sı ‘soyut ve mesnetsiz iddia’ gerekçesiyle dikkate alınmadı. İnsan onurunun kıymetli ve her şeyin başında...”

(İnsan hakları) AİHM nezdinde Türkiye’deki ihlallere yönelik 2019’da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96’ya geriledi. Bu sayı, adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11’den ikiye düştü. Yine 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Uluslararası eleştirilere bu rakamlar en güzel cevaptır.

(Wikipedia) Anayasa Mahkemesinin Wikipedia kararının gerekçesi henüz yayınlanmadı. Elbette bu karar bağlayıcıdır. O uygulanacak bir konudur.

(Berfin Özek’in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Bir iş meydana geldikten sonra cezayı vermek, o olayı başa sardırmıyor ki. Bizim ana derdimiz, o olayın hiç yaşanmaması için tedbirleri almak. İki ayrı şehirde meydana gelen kadına şiddet vakasında, iki ayrı sanık da dizi ismi verip, o dizilerde gördüklerini uyguladıklarını söylediler. Tüm kurumlara, dizileri yapanlara, yayıncılara, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Kezzap döküldükten sonra 20-50 yıl verelim ama öyle bir şey olmalı ki bu tür hadiseler yaşanmadan önlenmeli.