Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem... Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DA ARTÇI DEPREMLER!

Elazığ Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardından Elazığ Baskil merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu öğrenildi.

Sivrice Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

Sivrice Belediye Başkanı: "Şu an bir can kaybı yok, çok ciddi bir yıkım bilgisi de gelmedi."

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, "Elazığ Sivrice ve Maden, Malatya Pötürge ve Doğanyol ile irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görev başında. Elazığ Sivrice merkez 4-5 yıkık bina var. Herhangi bir can kaybı bize iletilmiş değil. Can kaybı iletilmiş değil. 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbaerı gelmiş. Malatya Pötürge merkez birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğüne dair bilgiler var." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...