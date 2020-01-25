Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."
Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması
25.01.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,deprem,
677272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677272.aspx
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