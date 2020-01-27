Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.