Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
27.01.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.
Etiketler : ödenek,deprem,cumhurbaşkanı,
677697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677697.aspx
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