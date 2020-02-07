Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Yaklaşık 3,5 saat toplantıda Erdoğan’ın milletvekillerinin konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinleyerek notlar aldığı öğrenildi. Toplantılara rutin olarak devam edileceğini belirten Erdoğan “Eski-yeni partide görev almış herkesten istifade etmek lazım. Toplantılar motivasyon ve birlik ruhunu arttırıcı olarak bir başlangıçtır” diye konuştu. Bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkaranlar var ise bunun gereği yapılsın” ifadelerini kulandı.



PATENTİ BANA AİT

Toplantıda Kanal İstanbul konusu da gündeme geldi. Bir milletvekilinin “Sayın Cumhurbaşkanı’m, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul’a yönelik eleştirilerine siz cevap vermeyin” demesi üzerine Erdoğan’ın “Patenti bana ait. Onu konuşmayacağım da neyi konuşacağım” dediği öğrenildi. Ekonomiye ilişkin de tespitlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonomideki iyileşmeleri ve alının tedbirler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.



Toplantıda söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bölgede elektrikte kayıp kaçak oranlarının düştüğünü belirterek “Eskiye nazaran yüzde 35’lere indi. Yalnız enerji altyapısında sıkıntı var” derken, Erdoğan “Özel firmalar üzerine düşeni yapmıyor. Enerji Bakanı’na bunu ileteceğim” diye konuştu.



Gerekirse ben yıkarım

Toplantıda Elâzığ ve Manisa başta olmak üzere son dönemde yaşanan depremler de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş’ın İstanbul Üsküdar’daki evini gündeme getirdi. Ataş’a “Senin evin de hasarlıydı. Yıktın mı?” diye sordu. Ataş ise ‘Bakanlık gerek görmedi’ cevabını verdi. Erdoğan bunun üzerine “Bu cuma herhangi bir değişiklik olmazsa, Üsküdar’a geliyorum. Gelip bakacağım. Gerekirse ben yıkarım” diye espri yaptı.