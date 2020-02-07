Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda Bağlarbaşı metro istasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SPJ 39 plakalı aracın sürücüsü, 34 LD 5357 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.