Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda Bağlarbaşı metro istasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SPJ 39 plakalı aracın sürücüsü, 34 LD 5357 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Bursa'da ilginç kaza!
07.02.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir otomobil başka bir aracın üzerine çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,kaza,trafik kazası,
679843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679843.aspx
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