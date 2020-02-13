Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından gelen tırlar, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Şoför Recep Çillioğlu “Avrupa’ya da çalışıyorum ama sadece bu gümrükte böyle problem yaşıyoruz. Türkiye ‘Gürcüler’, Gürcüler de ‘Türkler çalışmıyor’ diyor. Arada kaldık. Bu karda kışta mağdur olduk” dedi. Dört günü yollarda, 17 saati de sınırda beklemekle geçen Serkan Onur da bu sıkıntının bir an önce ortadan kalkmasını talep etti. Âdem Güngör İHA