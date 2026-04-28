AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üzerinden 19 yıl geçen 27 Nisan e-Muhtıra döneminde yaşananları anlattı. O günlerde askerî ve yargı vesayetinin bütün karanlığıyla Ankara’nın üzerine çöktüğünü vurgulayan Çelik, o günleri yaşamayan biri için bugünden bakarak o günleri anlamanın zor gelebileceğini söyledi.

BİR MİLLET DİRENİŞE GEÇTİ

Çelik, “O gece Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olarak direnmesi ve hükûmetin, AK Parti’nin, millî iradenin topyekûn direnmesi, sivil toplumun buna destek vermesi, bazı siyasi partilerin doğru bir tutum sergilemesi, muhtıra girişiminde elde edilmeye çalışılan sonucu altüst etti” dedi.

KÖTÜ GELENEĞİ BİTİRDİK

Çelik, şöyle devam etti: Muhtırayı verenlere o gece hesap sorulmak isteniyor. Yani Başbakanlık ‘Siz böyle bir muhtırayı nasıl verirsiniz’ demek için arıyor. Fakat onlar, hem muhtıra vermişler hem de telefonlara çıkmaktan kaçınıyorlar. 15-16 saat boyunca böyle bir kaçma durumları oldu. Türkiye’de millet iradesiyle iktidara geliyorsunuz, askerî vesayet iradesiyle iktidardan gidiyorsunuz gibi bir tablo vardı. Geçmişte bunun birçok örnekleri görülmüştü. O kötü gelenek, demokrasiye, millî iradeye musallat olan saygısızlık o gece bitirilmiştir.

