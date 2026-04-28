Bakan Mahinur Özdemir Göktaş “Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuklara örnek olmalı” dedi.

AKİF BÜLBÜL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ve Türkiye sosyal risk haritası çalışmasına yönelik önemli bilgiler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’e gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dijital dünyadaki tehlikeye dikkat çekerek çocukların korunması için toplumsal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten Bakan Göktaş, özetle şunları kaydetti:

14 SOSYAL RİSK HARİTASI

Bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyoruz. 35 sosyal risk haritamızdan 14’ünü tamamladık. Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk. 648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık. Risk haritasından çıkan sonuçları yetişkinler için “Aile Rehberi”, çocuklar için “Çocuklar Güvende” sistemleriyle takip edeceğiz.

AMAÇ AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK

Çocuğun suça sürüklenmesi ve kadına yönelik şiddetle ilgili haritalarımız için 81 ilde sahaya indik. İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarla ortak çalışıyoruz. Amacımız vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek. Aile en güçlü, en dirençli kalemiz. Haneyi güçlendirince toplum güçlenir. O yüzden aile değerlerimize sahip çıkmak önemli.

DİJİTAL KALKAN OLUŞTURDUK

Önleyici tedbir olarak sosyal medya düzenlememiz çok önemli. Bu sosyal hizmet kanunumuzla beraber ailelere yönelik bir dijital kalkan oluşturduk. Bakanlık tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir paket çıkıyor. Aynı zamanda çocukları korumaya yönelik çok ciddi bir adım var. Devletin iradesi kadınları, aileleri desteklemek, aileyi güçlendirmek. Bütün toplumda bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUNMALI

Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı altı… Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde odamızın içinde. Çocuklar odalarında sessiz oturunca aileler problem yok sanıyor. Şimdi herkesin elinde telefon, aileler de bu konuda çocuklara örnek olmalı. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Çocuklarımızı karanlık bir dehlizin ortasında bırakamayız. Çocukların, basit ve masum bir oyun olarak gördüğü bir hareket ilerleyen yaşlarda hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Cezai ehliyete sahip olduklarında ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü dijital ayak izi unutulmaz. 2024- 2028 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’mızın beş ana temasının biri dijitalleşme. Amacımız 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak.

YASAKLAYAN DEĞİL, YOL GÖSTEREN

Aile Bakanı Göktaş, VPN (Sanal Özel Ağ) ile ilgili de düzenleme yapılacağını ifade ederek “Yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Oyunlara dair yaklaşımımızın da tek hedefi çocuklarımızın güvenliğini sağlamak. Amacımız; çocuklarımız için sağlıklı kullanım, ailelerin rehberliğini güçlendiren ulusal bir farkındalık ve destek zemini oluşturmak” dedi.

AİLELERE DESTEK ÇAĞRISI

Çocukların büyük çoğunluğunun günde üç ile beş saatini dijital mecralarda geçirdiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Çocukların odaklanma süresi ortalama sekiz saniye. Şiddet içerikli karakterler çocuklarda özgüven yanılsaması oluştururken, izlenme kaygısı sosyal izolasyona itiyor. Evlatlarımızı korumak adına başlattığımız girişim, küresel bir boyuta taşıdık. Sosyal medya düzenlememiz dâhil tüm önlemler uluslararası bir iş birliği zemininde ele aldık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifiyle 13’ü bakan düzey olmak üzere 21 ülkeden üst düzey katılım oldu. Uluslararası farkındalığı artırmaya yönelik çok önemli bir zemin oldu. Ailelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Çocuklarınızla ilgili herhangi bir olumsuzluk gözlemlediğinizde, 81 ilimizde bulunan 432 Sosyal Hizmet Merkezimizdeki ücretsiz aile danışmanlığı birimlerimize başvurabilirsiniz.

