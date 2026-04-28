Akaryakıt sektöründeki promosyon uygulamalarına yönelik düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını vurgulayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsuru, fiyatın önüne geçemez. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalar piyasa işleyişine zarar veriyor” dedi.

CEMAL EMRE KURT - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi.

Yılmaz, “Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsuru, fiyatın önüne geçemez. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalar piyasa işleyişine zarar veriyor. Bu düzenlemede ücretsiz ve indirimli akaryakıt ile LPG uygulamaları devam edecek. Alışveriş puanı gibi kazanımlar farklı alanlarda kullanılabilecek. Ancak sunulan faydalardan en az biri mutlaka ücretsiz ya da indirimli akaryakıt veya LPG olacak. Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı” dedi.

Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600’ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.

EPKD Başkanı Yılmaz, enerjide yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı: Fiyatın önüne geçen kampanyaya izin yok

ATIKTAN GAZ İLE İTHALATA ENGEL

Enerji politikalarında yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Yılmaz, biyometan düzenlemesiyle tarımsal, hayvansal ve belediye atıklarından elde edilen gazın sisteme dahil edileceğini açıkladı. Yılmaz, “Mevzuatta yapılacak değişiklikle biyometan doğalgaz tanımına eklenecek. İlk etapta yıllık 1,5-2 milyar metreküp, orta vadede ise 3 ila 5 milyar metreküp üretim mümkün. Bu kaynak devreye girdiğinde hem ithalat azalacak hem çevresel kazanım sağlanacak” diye konuştu.

DEPOLAMA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, “33 bin MW kapasite tahsisi yapıldı. Bu kapasitenin 2.100 megavatlık kısmında yatırımların başladı. 208 megavat ise devrede. Yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Toplam yatırım büyüklüğü işletmede olan 166 milyon dolarlık yatırımın yanında 2 milyar dolarlık yatırım sahada inşa hâlinde ve yaklaşık 35 milyar dolarlık yatırımda izin ve onay sürecinde işlemleri de devam ediyor. Depolamalı RES-GES’lerde ön lisans verdiğimiz 19, termik kaynaklı küçüklü büyüklü 45, elektrik araçlar için verilen şarj ağı işletmeci lisansı olarak da 29 adet lisansı iptal ettik. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır” ifadelerini kullandı.

KARBON PİYASASINDA AKTİF OLACAĞIZ

Yılmaz, enerji piyasalarında karbon ticaretinin öneminin arttığına dikkati çekerek küresel karbon piyasasının hızla büyüdüğünü vurguladı. Türkiye’de kurulması planlanan Emisyon Ticaret Sistemi çerçevesinde EPDK’nın gözetim ve denetim görevini üstleneceğini ifade eden Yılmaz, “Karbon kredileri, ikincil piyasalardaki el değiştirmeler de düşünülünce yaklaşık 800 milyar dolarlık yepyeni bir piyasa mevcut. Önümüzdeki 10 yılda 8-10 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye burada aktif rol alacak. Bu büyüklükte ve hızla gelişen bir piyasada erken konumlanan ülkeler; hem finansal kaynaklara erişim hem de sanayilerinin dönüşümünü daha düşük maliyetle gerçekleştirme avantajı elde ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

LPG SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

LPG sektörüne ilişkin önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin bu alanda dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu vurguladı. Sektörün önünü açacak adımlar atmaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Yeni düzenlemeyle daha önce serbest olan dağıtıcılar arası ticaret tek yönlü hâle geldi. LPG dağıtıcılarının artık birbirlerinden toptan ürün satın alabilecek ancak bu ürünü başka bir dağıtıcıya yeniden satamayacak. Bu adım ile piyasadaki aracı zincirlerini azaltmayı hedefliyoruz. Depolama tarafında da önemli değişiklikler yaptık. Depolama lisansı sahiplerinin tesislerinde boş kapasite bulunması hâlinde taleplerin karşılanması zorunlu olacak ve sunulan hizmetler belirlenen tarifelere tabi olacak. Yeni LPG İzleme Sistemi ile de satış ve depolama bildirimleri dijital ortamda takip edilecek. Bu sayede LPG hareketlerini anlık izleyebileceğiz ve muhtemel usulsüzlüklerin önüne geçeceğiz. Bu düzenlemeyle depolama altyapısına erişimin kolaylaştırılması ve rekabetin artırılması amaçlanıyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası