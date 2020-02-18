MSB:"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina’da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek."
Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
18.02.2020 - 21:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina’da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek."
Etiketler : MSB,
682324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682324.aspx
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