Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina’da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek."