Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İdlip’te şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak” ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, kalmayacak”
20.02.2020 - 19:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak” dedi.
Etiketler : bakan çavuşoğlu,
682786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682786.aspx
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