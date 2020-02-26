Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Rusya'nın Türkiye'ye karşı Suriye'nin arkasında durması, Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır” dedi. Partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar veren Bahçeli, Esad ve Putin’e tepki gösterdi. MHP lideri özetle şunları söyledi:

Sayın Erdoğan’ın İdlib’e harekâtı an meselesi olarak değerlendirmesi, buna karşılık Rusya’nın bu harekâtı en kötü senaryo olarak tanımlaması gergin bekleyişleri de körüklemektedir. Karadan Esad güçleri, havadan Rus jetleri ölüm yağdırmaktadır. İdlib pek çok şeye gebedir. Bu şartlar altında Türkiye’nin geri adımı düşünülemeyecektir. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecektir. İdlib’de ateşkesin tesisi için zulüm bitmelidir, saldırılar durmalıdır, masumlara yönelik acımasızlıklar son bulmalıdır.



GÜVENSİZLİK ZİRVE YAPMIŞ

Rusya’nın Türkiye’ye karşı Suriye’nin arkasında durması, Suriye’yi Türkiye’ye tercihi akla ziyandır. Dahası Putin’in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan’a sarılırken, arkada Esad’ı kucaklaması tam bir çelişkidir. Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir; ama iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik ve diğer ilişki ağları gelişmiş ve güçlenmiştir. Ne var ki İdlib’deki sıcak çatışma ve gerilim ikliminin varlığı domates yüklü tırlarımızın Rusya sınırında bekletilmesine neden oluyorsa samimiyetsizlik ve güvensizlik zirve yapmış demektir. Türkiye’nin İdlib’deki varlığı hakkıdır, haklıdır. Bu varlığımızı sorgulayanların önce işe Rusya’dan başlamaları gerekir.



VİRÜS NEYSE BUNLAR AYNISI

Zillete düşmüş siyasi çürümüşlerin akıl hocaları zalimlerdir, emperyalistlerdir, RAND’çılardır, Sorosçulardır, kuzenleri Osman Kavala’dır, FETÖ’cülerdir, Gezicilerdir, 6-7 Ekim olaylarının senaristleridir. Bunlar kirli üst aklın figüranlarıdır, bizim aklımız da tarihi Türk aklıdır, büyük Türkiye vizyonudur. Koronavirüs neyse bunlar aynısıdır. Bu virüs nedeniyle İran sınırımız geçici olarak kapatılmıştır, siyasi zillet kafilesine de Türk milleti gönlünü hepten kapatmıştır.



Bize davanın hancısı lazım

Bahçeli, Viyana Büyükelçiliğine atanan Ozan Ceyhun’la ilgili sosyal medyadan eleştirel paylaşım yapan milletvekillerine tepki gösterdi. MHP lideri şunları söyledi: Mezkûr atamanın kamuoyuna yansımasıyla büyük bir eleştiri sağanağı başlamış, MHP’yi itibarsızlaştırmak, Cumhur İttifakı’nı baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. Buna alet olan arkadaşlarımız da karanlık kampanyayı servis etmişlerdir. Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakıadır. Biz şehidi de biliriz, katili de biliriz. MHP’ye sosyal medyadan istikamet çizilemez. Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır. Siyasi irademizi, davamızın ilke ve istikbalini çöplüğe dönen, beşinci sınıf dedikodu mekânından farksız olan sosyal medya belirleyemez. Sosyal medya cengâverlerine ve görevli Twitter, Facebook nöbetçilerine değil dava adamlarına, şehidinin ve gazisinin hakkını adam gibi temsil edenlere, üstlendiği görevleri şuurla yerine getiren ülkü arkadaşlarımıza ihtiyaç vardır. Gerisi fuzuli laf kalabalığıdır.



HA CHP HA SEROK ALAYI BİRDİR

Bahçeli “Hafta sonunda PKK’nın yan kolu, Kandil’in siyaset ucubesi HDP’nin 4. Büyük Olağan Kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler izleyen her vicdan sahibi kardeşimizi rahatsız etmiştir. HDP Türksüz anayasa diyor, aynı şeyi CHP’de istiyor. Ha HDP, ha CHP, ha Serok ha Babacan, alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır” dedi.



SİYASİ NİKâH KARŞILIK BULMUŞTUR

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ı eleştirdi: Bizim için bir diğer üzerinde durulması gereken nokta, CHP’nin, Serok Partisinin bölücü kongreye üst düzey temsilci göndermeleri, parti kurup kurmayacağı, ha bugün kurdu, ha yarın kuruyor hikâyesiyle taktik manevralar yapan eski bir bakanın mesaj göndermesidir. Gezi kalkışmasıyla, örtülü olarak Soros çocuklarıyla gurur duyan eski cumhurbaşkanından onay almıştır. HDP’nin CHP’ye yönelik ‘cesur olun, siyasi nikâhımızı uluorta ilan edelim dayatması’ karşılık bulmuştur. Kılıçdaroğlu, ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir? Sorosçuların dümen suyuna girmiş İP’in bu olan biten iğrençliklere diyecek bir şeyi var mıdır? Siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir.

