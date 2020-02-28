Hatay Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Pekcan, askerlerin durumlarıyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan bilgi aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha sonra AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı.
Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
28.02.2020 - 13:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib’de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Hatay Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Pekcan, askerlerin durumlarıyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan bilgi aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan pekcan,
684613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684613.aspx
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