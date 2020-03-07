Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün Ankara’da yeni bir yapılanmaya gittiğini tespit eden Başsavcılık, harekete geçti. Bu kapsamda ilk aşamada belirlenen 20’den fazla eve yapılan baskın sonucunda aralarında öğrenci ve mahrem imamların da bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, sadece 1 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan 3 şüpheli, dağılan mensuplarını toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla FETÖ’nün yeni bir çalışma başlattığını anlattı. Arama yapılan evlerde çok sayıda GSM hattı, para, belge ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce örgütle hiç bağlantısı bulunmayan ya da annesi veya babasının FETÖ’den yargılanan şüphelilerin olduğu kaydedildi. Soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığı öğrenildi.